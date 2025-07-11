Президент США Дональд Трамп может объявить о новых антироссийских санкциях и о новых поставках вооружений Украине 14 июля.

Об этом предположил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан.

При этом журналист добавил, что существует большая неопределенность насчет позиции и намерений Белого дома.

"Мы можем услышать о введении санкций против России. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим", - сказал Салливан.

По его мнению, "ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях и поставках вооружений или, с другой стороны, о переговорах, либо же это останется только риторикой".

СМИ допустили, что Трамп может ввести 500%-ные пошлины на российскую нефть и уран.

В Москве к этому анонсу отнеслись спокойно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает заявления, "чтобы понять, что имел в виду президент Трамп".

10 июля сам Трамп сказал, что планирует сделать в ближайший понедельник крупное заявление, касающееся России. Он не привел подробности, но отметил, что разочарован продвижением урегулирования в Украине.