Словакия вновь заблокировала 18-й пакет санкций против России на уровне постоянных представителей при ЕС.

Об этом сообщает агентство TASR.

Дипломатические источники, по их словам, продолжают надеяться на достижение компромисса с Еврокомиссией в ближайшие дни. Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не поддержит подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий от ЕС в связи с инициативой RePowerEU. Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года, что, по мнению Фицо, окажет существенное негативное влияние на экономику Словакии.

Как сообщает Euronews, двусторонние переговоры между Брюсселем и Братиславой пока не принесли необходимого прорыва для снятия вето Словацкой Республикой, которое она применила в среду на встрече послов в Брюсселе.

Ранее о том, что Словакия по-прежнему блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, послы попытаются проголосовать этот пакет в пятницу 11 июля.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что Братислава будет просить Европейский совет отложить голосование за 18-й пакет антироссийских санкций. По его мнению, проблема с очередным пакетом заключается в отказе от российского газа, поскольку это нанесет ущерб словацкой промышленности.

Месяц назад Фицо уже заявлял, что Словакия не поддержит новый пакет.