Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "важное заявление по России в понедельник".

Об этом он сообщил телеканалу NBC News.

Трамп добавил, что разочарован Россией, но "посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель".

Кроме того, президент США сообщил о новой договоренности между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия.

"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает его на 100%. То есть оно идет в НАТО, а НАТО уже передает его Украине", - сказал Трамп, отметив, что соглашение было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце.

Он подчеркнул: "Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО полностью возмещает его стоимость".

Также Трамп заявил, что ожидает принятия сенатом нового пакета санкций.

"Это законопроект, который дает президенту полную свободу действий. То есть применять его или нет - решает президент. Сенат примет очень серьезный и жесткий санкционный пакет, но его применение остается на усмотрение президента", - сказал президент США.

Ранее Reuters писал, что Трамп предоставит Украине дополнительное вооружение, воспользовавшись своими президентскими полномочиями.