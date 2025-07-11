Дональд Трамп не только возобновит прерванные поставки оружия в Украину, но и предоставит противостоящей российской агрессии стране дополнительное вооружение, воспользовавшись своими президентскими полномочиями.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Президентские полномочия по предоставлению оружия Украине использовал и Джо Байден, который занимал Овальный кабинет после и до Трампа.

Reuters пишет, что команда главы Белого дома определит перечень вооружения, который можно предоставить из американских запасов. Ее стоимость может составить около 300 млн долларов.

По данным агентства, главными приоритетами Украины называют ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot, а также боеприпасы GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 MLRS.

Ранее мы сообщали, что вооруженные силы стран Североатлантического договора (НАТО) не готовы противостоять России без США, а европейские страны находятся "на грани" возможностей помогать Украине, заявили The Independent лидеры трех сразу стран Альянса: Латвии, Эстонии и Финляндии, которые в публикации названы прифронтовыми.

Эти три страны - единственные члены НАТО, которые граничат с Россией. Эта граница протянулась почти на 1200 миль (около двух тысяч километров - Ред.) от северной оконечности Финляндии до юго-восточной оконечности Латвии, которая также граничит с Беларусью, которую Москва использовала в качестве плацдарма для вторжения в Украину.

В то же время пять стран НАТО готовятся заминировать границы с Россией.