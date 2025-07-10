В Европе "не доверяют" последним заявлениям президента США Дональда Трампа в пользу Украины и с критикой в адрес России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Внешняя политика американского главы "меняется по прихоти", отмечают они.

"Трамп может, например, предпринять больше действий против России, или снова остановить поток оружия в Украину, или даже вывести американские войска из Европы... В результате правительства готовятся к нескольким сценариям, что затрудняет разработку какой-либо стратегии в отношении Украины", - говорят собеседники издания.

При этом отмечается, что одним из показательных моментов стал отказ руководства Пентагона Пита Хегсета от общения с украинскими властями. Министр обороны Рустем Умеров с 1 июля - когда стало известно о заморозке поставок - пытается связаться с американским коллегой, "но два человека, знакомые с ходом работы, сказали, что сотрудники Хегсета еще не согласились на звонок".

"Трудно понять, что происходит внутри администрации - Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины, в то время как руководство Пентагона придерживается другой точки зрения", - заявляет европейский чиновник.

Ранее мы также публиковали мнения западных СМИ об охлаждении Трампа к Путину.

Что последует за жесткими заявлениями Трампа в адрес Путина, мы анализировали в отдельном материале.