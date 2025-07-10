Фонд, созданный в рамках ресурсной сделки США с Украиной, возглавил лично президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил глава американского Министерства финансов Скотт Бессант.

"Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям, экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее прошлого. Инвестиционный фонд реконструкции является ключом к открытию этого изобильного будущего", - заявил министр.

В свою очередь спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог после саммита в Риме заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины.

По словам Келлога, Запад уже сегодня видит "прогресс" в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.

Отметим, что план Маршалла - это программа экономической помощи странам Западной Европы после Второй мировой войны, которая была инициирована Штатами в 1947 году.

Ее официальное название - Европейская программа восстановления (European Recovery Program, ERP). Инициатором в свое время выступил государственный секретарь США Джордж Маршалл, от имени которого план и получил название.

Ранее мы разбирались, что значит сделка о недрах для войны в Украине.

Подробнее о ресурсном фонде мы писали в отдельном материале.