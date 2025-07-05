Американская корпорация BlackRock перестала искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины в связи с приходом к власти Дональда Трампа и его недовольства Киевом. Это произошло еще в начале года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, фонд должны были представить на конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме. Он был близок к получению поддержки от организаций, курируемых властями Германии, Италии и Польши, однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

Как отмечал в прошлом году вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд, фонд вот-вот мог получить не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов. Хильдебранд утверждал, что открывалась возможность создать объединение инвесторов, акционерный капитал и профинансировать восстановительные работы в Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами и консультации о фонде.

Bloomberg передает, что сейчас Франция работает над новым предложением о фонде для замены отмененной инициативы BlackRock, но неясно, насколько эффективным будет ее план без поддержки США.

Ранее главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк предрекал, что политика Трампа обрушит мировую экономику.

О том, как Трамп может перезагрузить концепцию Украины, мы писали в первые месяцы его второго срока в отдельном материале.