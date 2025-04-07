Главный исполнительный директор крупнейшего инвестфонда BlackRock Ларри Финк заявил, что фондовые рынки могут упасть еще больше, США уже входят в рецессию, а доллар ослабнет, поскольку тарифная политика президента Дональда Трампа дестабилизирует мировую экономику.

Об этом пишет американский журнал Bloomberg.

"Экономика слабеет по мере того, как мы с вами сейчас говорим", – сказал 72-летний Финк в интервью в Экономическом клубе Нью-Йорка, добавив, что он предвидит ещё большее замедление экономического роста в ближайшие месяцы.

По словам Финка, инфляция доллара, скорее всего, будет высокой, что ставит под сомнение возможность снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году.

В качестве примера проявления этих процессов Финк сообщил, что он уже слышал от руководителей авиакомпаний о снижении спроса на путешествия.

"Большинство руководителей компаний, с которыми я общаюсь, сказали бы, что сейчас мы, вероятно, находимся в состоянии рецессии", – сказал Финк.

На прошлой неделе мировые фондовые рынки столкнулись с массовыми распродажами, уничтожившими триллионы долларов после того, как президент Дональд Трамп обнародовал новые пошлины – инвесторы сбросили акции и начали покупать облигации, стремясь к безопасности.

"Я бы сказал, что в долгосрочной перспективе это скорее возможность для покупки, чем для продажи. Но это не значит, что мы не можем упасть ещё на 20%", – сказал Финк.

По словам Финка, доллар США, скорее всего, ослабнет, а общественное потребление, вероятно, снизится. При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе, Трамп сосредоточится на программе обеспечения роста американской валюты.

В тоже время генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон предупредил, что без быстрого решения проблемы с тарифной войной в мире произойдёт потенциально "катастрофическая" фрагментация долгосрочных экономических союзов США.

Ещё до начала падения рынков на прошлой неделе Финк говорил, что в экономике растёт тревога. В прошлом месяце в своём ежегодном письме инвесторам он отметил, что сейчас в экономике больше беспокойства, чем "когда-либо за последнее время".

Напомним, после введения американских пошлин стали падать биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.

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