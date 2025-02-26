Украина уже в мае проведет тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры, в которых будут участвовать и турецкие компании.

Об этом сообщает газета Türkiye.

По ее данным, Украина и Турция уже активизировали контакты по этим проектам, а Киев передал документы по конкретным проектам, запланированным на этот год.

Представители посольства Турции в Киеве и представители Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры, действующего при Министерстве развития общин и регионов Украины, обсудили проекты, которые реализуют турецкие компании в Украине, и потенциальные вопросы будущего сотрудничества.

Первый тендер, который проведут в скором времени, будет касаться обновления таможенных пунктов на автомагистралях и строительства платных дорог. При этом обсуждаются проекты в области энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения.

Ранее западные СМИ писали о том, что Россия может дать согласие на использование 300 миллиардов долларов ее активов для восстановления Украины, замороженных в Европе.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и президент Франции Эманнюэль Макрон заявили, что прекращение боевых действий в Украине возможно уже в ближайшие недели.