Украина в мае проведет тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры с участием Турции - СМИ
Украина уже в мае проведет тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры, в которых будут участвовать и турецкие компании.
Об этом сообщает газета Türkiye.
По ее данным, Украина и Турция уже активизировали контакты по этим проектам, а Киев передал документы по конкретным проектам, запланированным на этот год.
Представители посольства Турции в Киеве и представители Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры, действующего при Министерстве развития общин и регионов Украины, обсудили проекты, которые реализуют турецкие компании в Украине, и потенциальные вопросы будущего сотрудничества.
Первый тендер, который проведут в скором времени, будет касаться обновления таможенных пунктов на автомагистралях и строительства платных дорог. При этом обсуждаются проекты в области энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения.
Ранее западные СМИ писали о том, что Россия может дать согласие на использование 300 миллиардов долларов ее активов для восстановления Украины, замороженных в Европе.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и президент Франции Эманнюэль Макрон заявили, что прекращение боевых действий в Украине возможно уже в ближайшие недели.