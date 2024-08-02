В Минздраве сообщили об отмене скандального тендера на восстановление "Охматдета"
Скандальный тендер на восстановление киевской детской больницы "Охматдет" будет отменен. Новый тендер проведут на площадке госзакупок Prozorro.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Никакого договора нет и не было подписано. Только рассматривались некоторые компании для того, чтобы подать на утверждение. Никакого документа никто не подписывал ни со стороны фонда, ни со стороны "Охматдета", ни со стороны министерства здравоохранения", - заверил чиновник.
Министр также рассказал, что после удара ракеты и объявления сбора пожертвований на счет больницы "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на счет Благотворительного фонда "Охматдет" - 378 миллионов гривен, еще 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24 и 100 миллионов гривен выделило правительство из резервного фонда. Кроме того, фонд американского филантропа Говарда Баффета выделил помощи в виде оборудования на 11,2 миллионов долларов, правительство Литвы выделило 1 миллион долларов, а власти Германии озвучили намерение дать 10 миллионов евро.
Напомним, тендер на восстановление больницы выиграла компания, предложившую одну из самых высоких цен. Благотворительный фонд "Охматдет" избрал компанию ООО "Буд-технолоджи" победителем конкурса на восстановление корпуса больницы. Стоимость предложения составляет 307 447 003 гривен. Другие компании выставили цены в разы меньше.
Учреждение здравоохранения сильно пострадало в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля.