Скандальный тендер на восстановление киевской детской больницы "Охматдет" будет отменен. Новый тендер проведут на площадке госзакупок Prozorro.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Никакого договора нет и не было подписано. Только рассматривались некоторые компании для того, чтобы подать на утверждение. Никакого документа никто не подписывал ни со стороны фонда, ни со стороны "Охматдета", ни со стороны министерства здравоохранения", - заверил чиновник.

Министр также рассказал, что после удара ракеты и объявления сбора пожертвований на счет больницы "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на счет Благотворительного фонда "Охматдет" - 378 миллионов гривен, еще 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24 и 100 миллионов гривен выделило правительство из резервного фонда. Кроме того, фонд американского филантропа Говарда Баффета выделил помощи в виде оборудования на 11,2 миллионов долларов, правительство Литвы выделило 1 миллион долларов, а власти Германии озвучили намерение дать 10 миллионов евро.

Напомним, тендер на восстановление больницы выиграла компания, предложившую одну из самых высоких цен. Благотворительный фонд "Охматдет" избрал компанию ООО "Буд-технолоджи" победителем конкурса на восстановление корпуса больницы. Стоимость предложения составляет 307 447 003 гривен. Другие компании выставили цены в разы меньше.

Учреждение здравоохранения сильно пострадало в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля.