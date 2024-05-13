В Киеве местные власти объявили тендер на достройку метро на Виноградарь почти на 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Заявляется, что КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии.

По результатам государственной экспертизы и на основании экспертного отчета, ожидаемая стоимость закупки составляет 13,95 млрд грн. Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года.

Решение потратить в разгар войны огромную сумму на строительство метро уже активно критикуют в соцсетях, возмущаясь, какой смысл в таких расходах в то время как в войсках дефицит оружия.

Напомним, в конце прошлого года Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на жилой массив Виноградарь и расторг договор с подрядчиком "Киевметростроем", которому уже перечислили четыре миллиарда гривен.

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