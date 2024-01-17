Госпредприятие заплатит почти 8 миллионов гривен за мониторинг того, что пишут о власти и военных
Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" заплатит 8,1 млн грн за мониторинг того, что пишут о президенте Украины Владимире Зеленском и главкоме ВСУ Валерию Залужном в информационном пространстве.
Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.
За эти средства должны отслеживать, что показывают или пишут о:
- президенте Украины,
- первой леди и ее фонде;
- главе Офиса президента,
- заместителях главы ОП и значительных фигурах информационного поля Офиса Президента (советники, представители и т.д.).
- Вооруженных силах Украины;
- Главнокомандующем ВСУ;
- начальниках Генштаба и их заместителях;
- Кабмине, включая премьера и всех министров. Отдельно прописан мониторинг Министерства культуры;
- Верховной Раде, ее руководстве.
В тендерной документации указано, что это нужно для "оценки распространения необходимых нарративов" и "оценки лояльности медиа к персонам".
Победитель должен подавать отчеты и производить детальный анализ упоминаний по каждому объекту в течение недели, в том числе тональность упоминаний объекта в целом и по типам медиа.
Мониторить собираются даже "ТикТок".
Напомним, что Евросоюз пообещал Украине, что в любом случае предоставит финансирование не позднее марта. В Брюсселе лидеры ЕС проведут 1 февраля экстренный саммит, чтобы еще раз согласовать бюджет блока и пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, предназначенный для финансирования Украины в течение следующих четырех лет.