Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" заплатит 8,1 млн грн за мониторинг того, что пишут о президенте Украины Владимире Зеленском и главкоме ВСУ Валерию Залужном в информационном пространстве.

Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

За эти средства должны отслеживать, что показывают или пишут о:

- президенте Украины,

- первой леди и ее фонде;

- главе Офиса президента,

- заместителях главы ОП и значительных фигурах информационного поля Офиса Президента (советники, представители и т.д.).

- Вооруженных силах Украины;

- Главнокомандующем ВСУ;

- начальниках Генштаба и их заместителях;

- Кабмине, включая премьера и всех министров. Отдельно прописан мониторинг Министерства культуры;

- Верховной Раде, ее руководстве.

В тендерной документации указано, что это нужно для "оценки распространения необходимых нарративов" и "оценки лояльности медиа к персонам".

Победитель должен подавать отчеты и производить детальный анализ упоминаний по каждому объекту в течение недели, в том числе тональность упоминаний объекта в целом и по типам медиа.

Мониторить собираются даже "ТикТок".

Напомним, что Евросоюз пообещал Украине, что в любом случае предоставит финансирование не позднее марта. В Брюсселе лидеры ЕС проведут 1 февраля экстренный саммит, чтобы еще раз согласовать бюджет блока и пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, предназначенный для финансирования Украины в течение следующих четырех лет.