Государственная мультимедийная платформа иновещания Украины (владеет телеканалами Дом и UATV) за последние полгода закупила сериалов на почти 250 млн гривен, выделенных из бюджета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что 20 июля президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что сейчас "музеи, культурные центры, символы, сериалы" - не в приоритете. А 27 июля из-за скандала с закупкой сериалов был уволен министр культуры Ткаченко.

Именно с 27 июля и было потрачено на сериалы 250 миллионов гривен.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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