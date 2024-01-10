Европейский союз пообещал Украине, что в любом случае предоставит финансирование не позднее марта.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

В Брюсселе лидеры ЕС проведут 1 февраля экстренный саммит, чтобы еще раз согласовать бюджет блока и пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, предназначенный для финансирования Украины в течение следующих четырех лет.

По словам источников, хотя предпочтение по-прежнему остается за согласованием пакета помощи в размере 50 миллиардов евро, обсуждается несколько резервных вариантов.

Также подтверждается инсайд Politico, что Венгрия предложила разделить пакет в 50 млрд евро на транши, голосование по которым будет проводиться ежегодно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина рассчитывает только на "план А" с выделением средств, а "плана Б" у нее нет.

В конце декабря Financial Times писал, что Европа готовит план по выделению Украине 20 миллиардов евро - если не удастся утвердить пакет в 50 миллиардов. Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.