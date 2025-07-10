Уходящий президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Украину и союзников за использование военного аэродрома в Жешуве, через который поставляется военная помощь. Он пригрозил его закрытием для этих нужд.

Об этом он заявил в интервью польским медиа, передает Polsat News.

"Я считаю, что были вопросы, в которых мы могли бы немного показать, что нас нельзя обходить стороной или игнорировать. Но мы этого не сделали. И это была ошибка. Например, я считаю, что и украинцы, и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, как будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то мы закрываемся и до свидания. Да, мы делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте помощь Украине по морю, по воздуху, не знаю, сбрасывайте с парашютами. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", - заявил Дуда.

При этом он отметил, что Польшу даже не пригласили в "очень важные международные органы, где решался вопрос о доставке помощи через нашу территорию".

"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаю, что в этом аспекте я заблокировал заключение саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом не стоит говорить с Украиной, а только с нашими союзниками. Нужно иметь смелость поговорить с немцами, американцами", - сказал Дуда.

Напомним, что в апреле этого года США оставили координацию работы логистического хаба в Жешуве за Польшей.