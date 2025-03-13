Президент Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши из-за расширения НАТО и российской угрозы.

Об этом он заявил в комментарии Financial Times.

По словам Дуды, американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, нужно перенести в Польшу.

Он рассказал, что уже обсуждал это предложение со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал Дуда.

Дуда заявил, что "Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь, и не спрашивала ни у кого разрешения".

FT напоминает, что еще в 2022 году Варшава "безуспешно" представила администрации Джо Байдена проект совместного использования ядерного оружия.

Напомним, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшаве нужно ядерное оружие. По его словам, Польша "должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия".

Ранее СМИ писали, что Франция готова разместить истребители с ядерным оружием в Германии в случае вывода американских войск из Европы.