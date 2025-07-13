У президента США Дональда Трампа есть возможность конфисковать 5 млрд долларов из замороженных российских активов для передачи Украине.

Об этом сообщают источники CBS News.

При этом издание отмечает, что такая возможность была и у предыдущего президента Джо Байдена, но он ею не воспользовался.

"Бывшие чиновники сообщили CBS News, что у президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов из зарубежных российских активов и направить эти средства Украине, хотя ни он сам, ни бывший президент Джо Байден этим правом не воспользовались", - говорится в сообщении.

Также, как сообщили источники, у Трампа есть $3,85 млрд от прежней администрации, которые он может потратить на военную помощь Украине.

"Президент Трамп рассматривает возможность выделения нового финансирования Украине впервые с момента своего вступления в должность в январе" - сообщили CBS News многочисленные дипломатические источники.

Напомним, ранее президент США заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать "важное заявление о России в понедельник".

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