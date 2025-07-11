Владимир Путин намерен игнорировать давление США, поскольку уверен, что превосходство России на фронте растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок со стороны Украины.

Он был готов, что терпение президента США Дональда Трампа закончится и США могут в итоге ввести новые санкции. Но лидер Кремля рассчитывает договориться об их смягчении, когда будет готов закончить войну.

"Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом", - считает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия".

"Путин в некоторой степени очень рационален. Если с другой стороны не растут издержки, почему он должен менять свое поведение?", - сказал Стефан Майстер, эксперт по России в Германском совете по международным отношениям в Берлине.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать "важное заявление в понедельник".

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