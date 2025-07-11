Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о новом предложении РФ по Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на пресс-конференции.

При этом он не стал озвучивать подробности предложения, переданного через госсекретаря США Марко Рубио президенту США Дональду Трампу, процитировав американского главу.

"Я хочу ответить словами Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Ну я не знаю насчет больших сюрпризов, но есть вещи которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - сказал Лавров.

Также он прокомментировал слив накануне переговоров заявления Трампа о готовности бомбить Москву и столицу Китая - Пекин.

"Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть или нет, мы все-таки серьезные вещи обсуждали", - сказал Лавров.

Напомним, вчера состоялась встреча Рубио и Лаврова. Это были их первые переговоры после встречи в феврале.

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