Президент США Дональд Трамп отказался называть главу Кремля Владимира Путина убийцей.

Заявление Трампа прозвучало на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Я с ним много говорю – о том, что это нужно прекратить. Я кладу трубку, говорю – "это был замечательный разговор". А потом снова летят ракеты на Киев. Разговоры не имеют значения. Разговор с ним очень приятный, а потом снова в ту же ночь летят ракеты... Я не хочу говорить, что он убийца, но он очень крепкий парень. Он обманул Буша, Обаму, но не обманет меня", – сказал президент США.

Также Трамп заявил, что разочарован в Путине, потому что думал, что заключит с ним соглашение ещё два месяца назад, "но, похоже, до этого так и не дошло".

"Единственная страна, с который мы пока не смогли договориться – Россия", – добавил он.

В то же время президент США отказался отвечать на вопрос о том, как он поступит в случае дальнейшей эскалации войны в Украине.

"Если Путин продолжит эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ?" – задал вопрос репортер.

"В чем?" – уточнил глава Белого дома.

"Как далеко вы готовы зайти, если Путин еще сильнее будет бомбить в ближайшие дни?" – переспросил репортер.

"Не задавайте такого вопроса", – ответил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине.

Также американский президент сообщил, что США готовят к отправке в Европу 17 ЗРК Patriot. Часть систем ПВО передадут Украине.