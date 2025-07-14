К отправке в Европу готовятся сразу 17 систем ПВО Patriot. Часть из них передадут Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, большое количество из этих систем Patriot затем будут на поле боя (в Украине - Ред.). Некоторые комплексы президент США обещает поставить в Украину в ближайшие дни.

Также Трамп заявил, что Германия и ряд других стран готовы к "обострению" войны в Украине. В частности, Германия, по его словам, готова поставить Украине Patriot.

Ранее Трамп сообщал, что США будут отправлять в Европу свои установки Patriot за деньги, а те смогут передавать аналогичное свое оружие Украине.

"Мы будем производить лучшее оружие, отправлять его в НАТО, они смогут передать его третьей стране", - сообщил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что оплачивать поставки оружия Украине через НАТО будут страны Европы. То есть американское оружие более не будет поставляться Украине бесплатно.

"Сегодня мы заключили сделку, по которой будем поставлять оружие, а они (Европа - Ред.) за него заплатят. Мы будем производить оружие, а они за него заплатят", - сказал Трамп.

Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе Мэтью Уитакер, добавил президент США.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, США также могут продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые затем будут переданы Украине.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ больше не может выделить Украине комплексы Patriot.

По его словам, у страны осталось всего шесть таких систем - "слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по развитию потенциала, которые нам необходимо выполнить".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что страны Евросоюза не хотят передавать Украине свои системы Patriot.