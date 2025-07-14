Германия отказалась от передачи Украине ракет Taurus, несмотря на повторный запрос Киева.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times.

Он также сказал, что ФРГ больше не может выделить Украине комплексы Patriot.

По его словам, у страны осталось всего шесть таких систем - "слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по развитию потенциала, которые нам необходимо выполнить".

Ранее Берлин уже передал Украине три такие системы.

Между тем на днях резонансное заявление сделал немецкий генерал Кристиан Фройдинг, который пообещал, что до конца июля Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии. Их счет пойдет на сотни.

О том, какое дальнобойное оружие появится у ВСУ за счёт Германии, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1237-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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