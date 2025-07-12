В конце июля ВСУ получат первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, курирующий помощь Украине.

Журналистка государственного телеканала ZDF задала вопрос, поставит ли Германия Украине ракеты Taurus, в которых она нуждается, чтобы поражать аэродромы и склады с оружием на территории РФ.

"По Taurus всё сказано, но мы поставляем такие системы вооружения. Сегодня мы смогли здесь на месте подписать, или присутствовать при подписании, соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы запустили эту инициативу только в конце мая, и украинские вооружённые силы уже к концу этого месяца получат первые дальнобойные системы вооружения в рамках этой инициативы. Затем последует поставка в большом - трёхзначном - количестве. Это значительно усилит украинскую ПВО и военные возможности в ближайшие недели и месяцы", - заявил Фройдинг.

Какие именно дальнобойные вооружения будут поставлены, генерал не уточнил. Ранее речь шла о том, что Германия будет финансировать производство дальнобойных дронов в Украине.

Будут ли поставлены ракеты "Таурус" Украине, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.