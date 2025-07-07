Украина запросила у Германии вооружения на сумму миллиардов евро в качестве военной помощи.

Об этом сообщает Bild, публикуя секретный список этих пожеланий.

Как известно, с момента начала правления канцлера Фридриха Мерца Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. В Киеве также не раскрывают данные о полученной немецкой помощи.

Предоставленный изданием список поделен на три категории: ПВО, бронеавтомобили и радиоэлектронная война.

В нем находятся четыре установки IRIS-T, 1000 минозащищённых автомобилей, 200 гусеничных машин, 30 танков для разминирования, 20-30 инженерных танков типа WiSENT, 200 внедорожников для перевозки сил спецназначения, 1000 GPS-глушилок и 200 мобильных наземных радаров и боеприпасы.

Неизвестно, согласилась ли передать это Германия.

В статье также отмечается, что помощь Киеву со стороны Германии в этом году превысит 8 млрд евро.

Напомним, в Bild уже писали, что правительство канцлера ФРГ Мерца ищет пути поставок вооружений Украине и хочет заключить тайную сделку с США об оружии для Киева.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия, несмотря на поддержку Украины, входит в число стран, откуда в Россию продолжает поступать оборудование для военных нужд.