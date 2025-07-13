Вчера резонансное заявление сделал немецкий генерал Кристиан Фройдинг, который пообещал, что до конца июля Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии. Их счет пойдет на сотни.

При этом, с одной стороны, из его слов следует, что речь о вооружениях, которые произведет Украина на немецкие деньги.

С другой стороны Фройдинг оставил большую недосказанность, отвечая на вопрос о том, будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus. Он заявил буквально следующее: "По Taurus всё сказано, но мы поставляем такие системы вооружения".

Возникает сразу ряд вопросов - что за "дальнобой" Украина будет производить за счет немцев? И получит ли она по итогу ракеты Taurus?

Государственное немецкое медиа DW трактует слова генерала следующим образом: "Подписан договор о дальнобойных ракетах для ВСУ за счет ФРГ". "В Киеве подписан договор о производстве в Украине нескольких сотен дальнобойных ракет за счет Германии".

Аналогичную трактовку слов Фройдинга дает немецкий общественный вещатель ZDF, который взял интервью у генерала. "Германия поддержит Украину, финансируя ракеты дальнего радиуса действия в больших трехзначных числах, о чем заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг", - говорится в статье.

При этом сам генерал-майор слова "ракеты" в эфире ZDF не произносил, применяя термин "дальнобойные системы вооружения". В то же время он уточнил, что Украине нужны "системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российской территории".

То есть крупные государственные немецкие медиа пишут, что речь именно о ракетах. Хотя официально ни Германия, ни Украина этого не подтверждали. Напомним, что в Украине идут испытания собственной баллистической ракеты, но на какой стадии этот процесс и смогут ли произвести до конца июля несколько сотен ее экземпляров - большой вопрос.

При этом есть и другая версия, о каком "дальнобое" идет речь.

В конце июня немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Берлин выделяет 100 миллионов евро на производство дронов "Лютый" (Ан-196), имеющих дальность более двух тысяч километров.

Если вспомнить слова Фройдинга о сотнях единиц, которые будут готовы уже в ближайшие недели, то беспилотники, которые Украина и так уже серийно производят, выглядят наиболее реалистичным вариантом.

Третья версия, о которой мы писали еще в мае - это слухи о том, что Германия фактически может передать Украине ракеты Taurus, но оформить их как оружие украинского производства. Чтобы избежать впоследствии угрозы ответного удара РФ по ФРГ.

Хотя опять же большой вопрос, может ли Германия передать Украине "несколько сотен" таких ракет. Если вспомнить поставки ATACMS и Storm Shadow, то там счет шел в лучшем случае на десятки - поскольку передача сотен дорогостоящих высокоточных ракет могла бы полностью опустошить арсеналы западных стран.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке пишет, что Германия не будет поставлять Украине оружие большой дальности и лишь оплатит несколько сотен единиц, произведенных Киевом.

О том, почему Германия колеблется с передачей ракет Taurus, мы детально писали в отдельном материале.