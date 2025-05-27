В настоящее время Германия не поставляет Украине никаких систем оружия дальнего действия.

Об этом заявил газете The New York Times депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

"Чтобы создать необходимую стратегическую неопределённость, мы должны сперва послать чёткий сигнал – начав обучение украинских солдат работе с системой Taurus", - так Кизеветтер прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ограничения на дальнобойность поставляемых Украине ракет отменены.

Мерц также отметил сегодня, что, несмотря на его недавнее заявление об отсутствии ограничений на дальность применения поставляемого оружия, на самом деле эти ограничения были сняты уже несколько месяцев назад.

Однако, отмечает NYT, это решение не оказало существенного влияния на ход войны, поскольку виды вооружений, поставляемые Германией, до сих пор, как правило, имели дальность не более 50 миль.

Таким образом фактические параметры поставок остаются ограниченными, несмотря на формальное снятие запрета, пишет издание.

Напомним, в Кремле считают, что заявления Мерца о дальнобойных ударах "диссонируют" с мирным процессом по Украине, который "еще только начинается и находится в очень хрупком состоянии".

Ранее сообщалось, что в ФРГ засекретили возможные поставки Taurus в Украину.