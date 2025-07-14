Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа
Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт новые пошлины против России, если не будет сделки о прекращении огня.
Об этом глава Белого дома сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине. 50 дней - это до конца августа.
Трамп также объяснил, почему он грозит РФ пошлинами не 500%, как планировалось раньше, а 100%.
По его словам, стопроцентные тарифы он может ввести и без закона, который еще не прошел через Конгресс. Трамп считает, что и 500, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект.
В свою очередь Рютте заявил, что "если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал, сел бы я за стол переговоров".
"Для Украины – это отличные новости", – добавил генсек НАТО.
Напомним, ранее сегодня Зеленский встретился с представителем Трампа Китом Келлогом и обсудил с ним путь к миру и закупки оружия.
Также западные СМИ писали, что комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем помощь Украине на нужды безопасности увеличена с 300 до 500 миллионов долларов.