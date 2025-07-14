Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт новые пошлины против России, если не будет сделки о прекращении огня.

Об этом глава Белого дома сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине. 50 дней - это до конца августа.

Трамп также объяснил, почему он грозит РФ пошлинами не 500%, как планировалось раньше, а 100%.

По его словам, стопроцентные тарифы он может ввести и без закона, который еще не прошел через Конгресс. Трамп считает, что и 500, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект.

В свою очередь Рютте заявил, что "если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал, сел бы я за стол переговоров".

"Для Украины – это отличные новости", – добавил генсек НАТО.

Напомним, ранее сегодня Зеленский встретился с представителем Трампа Китом Келлогом и обсудил с ним путь к миру и закупки оружия.

Также западные СМИ писали, что комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем помощь Украине на нужды безопасности увеличена с 300 до 500 миллионов долларов.