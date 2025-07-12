Украина надеется на списанные ракеты США: в Америке есть большой запас устаревших ракет, и вместо утилизации Вашингтон мог бы передать их Киеву.

Об этом заявил бывший главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный, передаёт новостной веб-портал MSN.

"Значительная часть этих боеприпасов была произведена в период с 1998 по 2018 годы, и их типичный срок службы составляет около 20-25 лет, после чего они должны быть официально списаны или утилизированы", – сказал Залужный.

По его словам, большая часть этого оружия должна быть либо уничтожена, либо передана союзным странам.

"Украина может воспользоваться этой возможностью, систематически направляя в рамках различных программ официальные запросы, обосновывая острую необходимость укрепления своих оборонных возможностей и гарантируя США рациональное использование своих запасов", – считает дипломат и экс-главком ВСУ.

Напомним, бывший главком ВСУ Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991-го или 2022 года.

Война в Украине продолжается 1235-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ снова продвинулась на запорожском направлении – между посёлками Каменским и Плавнями, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение у административной границы Днепропетровской области, в частности, врагом захвачена деревня Ялта. В Париже создадут штаб многонациональных сил, которые будут готовы к развёртыванию на территории Украины после прекращения боевых действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.