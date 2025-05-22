Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991 или 2022 года.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ заявил во время онлайн-выступления на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары", - сказал Залужный.

Он добавил, что победить в войне возможно только путем полного разрушения способности России вести войну.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались, - мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - считает он.

Ранее он говорил, что война зашла в тупик, так как новые технологии сделали неэффективными старые виды орудий и классическую тактику проведения операций.

Также Залужный призывал "не бояться умереть и быть готовым убить" за Украину.