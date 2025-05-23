Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Залужный заявил, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя.

Об этом он рассказал на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

По его словам, Украине на данный момент "не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера мы опережали врага".

"Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", - заявил он.

Залужный не уточнил, что имеет в виду, но, очевидно, речь идет о дронах, по которым у РФ за последнее время начался прорыв.

Он также говорит, что "у нас есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания". В этом контексте Залужный видит "абсолютно очевидную" зависимость от внешней помощи.

Украина при этом испытывает "дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию".

Экс-главком считает, что сейчас РФ ведет войну на истощение. В ответ нужно, по мнению Залужного, "подорвать экономику и социальную составляющую, чтобы лишить Россию возможности научно-технологического развития и запустить процессы гражданских беспорядков и дезинтеграции".

Как это сделать, экс-главком не уточняет, указывая лишь, что ставку нужно делать на высокотехнологические решения (вероятно, те же дроны).

Он считает, что цель Киева - чтобы РФ "отказалась от дальнейшего ведения войны и приняла наши условия, на которых они могли бы подписать прекращение войны".

Напомним, Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991 или 2022 года.

Ранее он говорил, что война зашла в тупик, так как новые технологии сделали неэффективными старые виды орудий и классическую тактику проведения операций.