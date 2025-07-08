Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на свой день рождения, который приходится на 8 июля, опубликовал фотографию с беговой дорожки в спортзале.

Снимок появился в его аккаунте на Фейсбуке.

На фотографии Залужный делает пробежку на тренажере в брендовой футболке от американской фирмы New Balance и в наушниках.

"Борьба продолжается", - написал посол, не уточнив, за что именно.

Напомним, что зимой 2024 года после своей отставки с поста главнокомандующего Залужный прошел военную медкомиссию и был признан непригодным к службе, после чего написал рапорт об увольнении с нее. Если бы он не уволился со службы, то получал бы за звание всего 1762 гривны, не имея возможности заниматься ничем другим.

Затем его назначили украинским послом в Британии. К исполнению обязанностей дипломата в Лондоне он приступил ровно год назад, в начале июля, вручив копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованному при королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу британского МИД Виктории Басби.