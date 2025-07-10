Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что замена посла Украины в США состоится.

Об этом украинский президент сказал на брифинге после саммита в Риме.

При этом Зеленский подтвердил, что одним из вариантов на замену рассматривается кандидатура министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Что касается нового посла: если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве", – добавил Зеленский.

При этом он не стал отвечать на вопрос, возможна ли замена посла в Британии Валерия Залужного.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что на следующей неделе ожидаются кадровые перестановки в украинском правительстве и замена посла Украины в США. По данным источников, Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить посла Оксану Маркарову, которую республиканцы критикуют за близость к Демократической партии.

О том, что Зеленский обсудил с Трампом замену посла в США, писало и агентство Bloomberg.

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