Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену некоторых послов.

Об этом украинский лидер сказал в своем вечернем обращении.

"Мы поменяем некоторые кадровые позиции. В частности, в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институциями. Цель - увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнёрами, так и для внутренней украинской стойкости", - заявил Зеленский.



Президент пообещал через месяц провести совещание со всеми украинскими послами и "определить формат трансформаций".

Кого из послов планируется менять, он не уточнил.

Между тем народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), ссылаясь на свои источники, сообщил, что главу СБУ Василия Малюка хотят сделать министром обороны, а главу Минобороны Рустема Умерова отправить послом в США.

Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк сообщал со ссылкой на свои источники, что одного из действующих министров в ходе планируемых перестановок в правительстве планируют отправить послом в США, заменив таким образом посла Оксану Маркарову.

Отметим, что разговоры о замене Маркаровой ходят еще с осени. Они начались после того, как она в разгар предвыборной кампании в США организовала скандальный визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в окружении демократов. Тогда это резко раскритиковали республиканцы, а спикер Конгресса Майк Джонсон призвал Киев уволить Маркарову. Но этого не произошло, и посол осталась в обойме.