Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским главой Дональдом Трампом замену посла в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, среди кандидатов на место Оксаны Маркаровой выдвинут премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

При этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опровергает эту информацию.

По его данным, самым вероятным кандидатом в настоящее время является министр культуры Николай Точицкий, а менее вероятными - заместитель главы Офиса Президента Игонь Жовква и Умеров.

При этом он отмети, что Шмыгаль давно отказался от поста, а Германа "даже в Молдову послом не отправить".

"Другие тоже нет", - написал он.

Напомним, что республиканцы призывают заменить Маркарову еще с осени прошлого года.

21 июня мы также писали, что Зеленский анонсировал замену некоторых послов. Президент пообещал через месяц провести совещание со всеми украинскими послами и "определить формат трансформаций".