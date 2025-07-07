Зеленский обсудил с Трампом замену посла в США - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским главой Дональдом Трампом замену посла в США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, среди кандидатов на место Оксаны Маркаровой выдвинут премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
При этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опровергает эту информацию.
По его данным, самым вероятным кандидатом в настоящее время является министр культуры Николай Точицкий, а менее вероятными - заместитель главы Офиса Президента Игонь Жовква и Умеров.
При этом он отмети, что Шмыгаль давно отказался от поста, а Германа "даже в Молдову послом не отправить".
"Другие тоже нет", - написал он.
Напомним, что республиканцы призывают заменить Маркарову еще с осени прошлого года.
21 июня мы также писали, что Зеленский анонсировал замену некоторых послов. Президент пообещал через месяц провести совещание со всеми украинскими послами и "определить формат трансформаций".