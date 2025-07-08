Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому ВСУ Александру Сырскому "активизировать все контакты с американской стороной".

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"Сейчас есть необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, наших позиций. Прежде всего, это касается ПВО, а также всех других элементов поставки от Америки... Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических", – сказал президент Украины.

Тем временем, как следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о ротации послов, Валерий Залужный может потерять пост посла Украины в Британии.

"Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал Сибига.

Ранее Сибига заявил, что Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах "Группы семи", в том числе и в США. Напомним, Великобритания входит и в G7, и в G20.

Что касается США, то ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Штаты разблокируют поставки оборонительного оружия Украине.

Что это значит, мы писали в отдельном материале.