На следующей неделе ожидаются кадровые перестановки в украинском правительстве и замена посла Украины в США.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить посла Оксану Маркарову, которую республиканцы критикуют за близость к Демократической партии. Президенты договорились, что их команды отдельно обсудят кандидатов ей на замену. Зеленский рассчитывает назначить послом "умеющего заключать сделки человека", который "будет понятен Белому дому и в то же время конгрессу", заявил высокопоставленный украинский чиновник газете.

FT пишет, что среди кандидатов на замену Маркаровой рассматривают премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину, министра обороны Рестема Умерова, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры Николая Точицкого и заместителя главы Офиса президента Игоря Жовкву. Все эти фамилии ранее уже упоминались в прессе.

По данным "Суспильного", Зеленский уже сообщил Маркаровой о намерении ее уволить, но предложил остаться в команде.

Напомним, в сентябре комитет по надзору палаты представителей США начал расследование из-за поездки Зеленского в Пенсильванию для посещения завода боеприпасов "на деньги американских налогоплательщиков". Республиканцы в конгрессе тогда заявили, что это мероприятие было частью предвыборной кампании Камалы Харрис, и обвинил Маркарову, которая организовала этот визит, во вмешательстве в американские выборы. Республиканцы уже тогда требовали ее снять.

Вчера Bloomberg писал, что Зеленский обсудил с Трампом замену посла в США.