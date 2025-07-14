Владимир Зеленский провел в Офисе президента встречу с специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который сегодня прибыл в Киев с визитом.

Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил Келлога за визит, а также за участие в Конференции по восстановлению Украины и заседании коалиции желающих в Риме вместе с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой. Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - написал Зеленский.

При этом он подтвердил готовность Украины купить американское оружие, прежде всего системы ПВО.

Напомним, те же темы Зеленский и Келлог обсуждали в Риме на прошлой неделе.

Тогда же американские СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.