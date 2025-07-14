Сегодня президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Он может также включать ракеты большой дальности.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с планами.

"План, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву", - говорится в статье.

Однако источники пока не в уверены, принято ли окончательное решение.

Инициатива по вооружению будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который приедет в Вашингтон.

Идея подразумевает, что европейские страны будут платить за произведенное в США оружие, которое будет отправлено в Украину (напомним, о такой схеме уже дважды заявлял и сам Трамп).

"Одним из факторов, убедивших Трампа пойти по этому пути, стал телефонный звонок 3 июля, в котором Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны", - заявляют собеседники.

При этом они отмечают, что об оружии за деньги Европы просил у Трампа президент Украины Владимир Зеленский на недавнем саммите НАТО.

"Зеленский пришёл как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор", - заявил источник.

Напомним, вчера вечером Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по российской территории после совещания с командованием Вооружённых сил.

Также накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм озвучил, что, по его мнению, Трамп скажет по поводу России.

Между тем западные СМИ пишут, что в ближайшие два месяца Россия намерена усилить своё наступление в Украине.