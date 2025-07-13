Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по российской территории после совещания с командованием Вооружённых сил.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в своём телеграм-канале.

Украинский лидер заявил, что ВСУ будут "делать всё для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары".

При этом в настоящее время на фронте идут "попытки развития наступательных действий врага", которые, по словам Зеленского, "захлебываются".

Ранее Зеленскому доложили, что поставки американского оружия в Украину возобновились.

Война в Украине продолжается 1236-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ захватили два села на юго-востоке Украины. Одно из них Зирка – на границе с Днепропетровской областью, второе – Белогоровка на Луганщине. Также неприятелю удалось продвинуться в районе посёлка Комар на юго-западе Донецкой области. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что в конце июля ВСУ получат первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счёт Германии.

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