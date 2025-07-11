Зеленскому доложили, что поставки американского оружия в Украину возобновились. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении военной помощи со стороны Вашингтона.
Информация об этом была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.
"По всем докладам, поставки возобновлены", – сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выделит Украине дополнительное оружие.
Война в Украине продолжается 1234-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на константиновском направлении, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской с северо-востока области. Пехота противника начала применять на "плащи-невидимки", с помощью которых штурмовые группы маскируются во время передвижения.
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