Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении военной помощи со стороны Вашингтона.

Информация об этом была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

"По всем докладам, поставки возобновлены", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выделит Украине дополнительное оружие.

Война в Украине продолжается 1234-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на константиновском направлении, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской с северо-востока области. Пехота противника начала применять на "плащи-невидимки", с помощью которых штурмовые группы маскируются во время передвижения.

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