Президент Владимир Зеленский не знал о Волынской трагедии до разговора об этом с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом заявил сам Дуда, передает RMF24.

"Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили", – рассказал Дуда.

Он считает, что в Украине многие не знают о Волынской трагедии, включая жителей Запада Украины.

"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка о стену сарая?" - заявил президент Польша.

Напомним, в Польше парламент установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение об установлении даты "противоречит духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей", а также "не способствует достижению взаимопонимания и примирения".

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказывался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за конфликта по Волынской трагедии.