Анализируем итоги 1233-го дня войны в Украине.

Удар по Киеву и фронт

Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный удар по украинской столице.

Судя по фотографиям и сообщениям с мест - был снова масштабный пожар, от которого полгорода затянуло смогом. Причем аналогичная картина уже наблюдалась во время предыдущих ударов по столице.

Из тех повреждений, что заявляют власти - пострадал дом в Шевченовском районе, админздания и склады в Соломенском (там, судя по всему, и был эпицентр пожара), объекты инфраструктуры в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

В Подольском районе погибли две женщины - одна из них сотрудник полиции метрополитена. Пострадали 16 человек.

ВСУ заявили, что были сбиты все 8 "Искандеров", все 6 крылатых ракет Х-101, летевших на Киев. Но четыре ракеты С-300 сбить не удалось, как и 33 "Шахеда".

Россия заявила об ударе "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома".

К событиям на фронте.

Армия РФ продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на Константиновском направлении, сообщает Deep State. Отметим, что продвижение к югу от Константиновки в последнее время у РФ вновь стало практически ежедневным - после определенной паузы.

Также у россиян продвижение примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской области с северо-востока. До города осталось более восьми километров.

Кроме того у РФ есть продвижение в Мирном, что недалеко от границы Днепропетровской области.

Россияне стали применять на фронте "плащи-невидимки", под которыми они прячутся во время передвижения, что затрудняет возможность заметить их, пишет Deep State.

Их все чаще используют на разных участках. В частности, такие плащи использовались при недавнем продвижении в районе Зеленой Долины в направлении Святогорска. А также в районе Лобкового Запорожской области.

DS отмечает, что продвижение в этом районе произошло не внезапно и сразу, а стало результатом постоянного давления и атак малыми пехотными группами, а также концентрации ударов FPV-дронов по логистике, что затрудняет для ВСУ удержание обороны.

Крыло и цифра. Куда идет современная война

Военные аналитики считают, что война будут еще больше "цифровизироваться" и уходить в противостояние дронов, а структуры традиционных армий будут отмирать.

Подробный анализ на этот счет написал член общественного совета при минобороны РФ Руслан Пухов. Он считает, что поле боя в современной войне превращается в тотальную "килл-зону", где всё уничтожается дронами. По его словам, в условиях массового применения БПЛА и высокой прозрачности боевых действий выигрывать будет тот, кто добьется “дронового огневого превосходства”.

Пухов отмечает, что дроны становятся главным средством войны благодаря сочетанию разведки и поражения, миниатюризации и удешевлению. "Тылы и поле боя на десятки километров становятся зоной, в которой дронами будет уничтожаться все", — подчеркивает эксперт.

Он также указывает на последствия информационной революции, в первую очередь — исчезновение “тумана войны”. По его словам, развитие космических и сетевых решений, а также применение Starlink сделали поле боя полностью прозрачным.

В результате, по его мнению, армии будущего должны быть организованы не для маневра и сосредоточения, а для борьбы за информационное и дроновое превосходство. Он также связывает с этим "кризис танка", который больше не оправдывает себя как основное средство боя на переднем крае: "Танк превращается в легко обнаруживаемую и легко поражаемую машину". Подобная ситуация, по его словам, и с артиллерией: "Традиционные орудия с неуправляемыми боеприпасами проигрывают БПЛА и высокоточному оружию по эффективности и стоимости".

Пухов считает, что наблюдаемые в ходе конфликта перемены означают завершение эпохи механизированной войны и переход к новой реальности цифрового и дронового противоборства.

Напомним, что идею "килл-зоны" развивают и украинские эксперты по беспилотникам - в частности, недавно ставший командующим Сил беспилотных систем "Мадьяр". При этом реализация этой задачи лежит не только в военной плоскости - она больше зависит от экономики. А именно от того, какая из сторон сможет активнее расширять производство дронов и средств борьбы с ними.

На данный момент РФ имеет преимущество в этой сфере в части дронов на оптоволокне, как признают сами укранские военные. При этом, в целом, полного превосходства по дронам на поле боя у России нет - судя по тому, что крупномасштабных прорывов на фронте пока не происходит. Хотя ползучий захват территорий идет практически без остановок.

То есть и Украина не имеет той насыщенности дронами, чтобы полностью остановить продвижение россиян, создав "килл-зоны" на всех участках обороны. Одно из следствий этого - продолжение жесткой мобилизации, что говорит о необходимости "закрывать" пробелы в обороне личным составом.

Но если в теории ВСУ смогут в несколько раз увеличить как число дронов, так и экипажей, которые ими управляют, опередив россиян в этой сфере - проблемы с личным составом и СЗЧ перестанут быть критическими для Киева, если украинское командование будет придерживаться оборонительной стратегии в войне. Важно будет лишь достаточное количество экипажей дроноводов.

В то же время при наступательной тактике роботы пока людей еще не заменили - существующие решения по наземным боевым роботизированным системам не позволяют не позволяют их использовать как полноценных солдат. Хотя, возможно, это дело уже ближайшего будущего.

Пока же задачей номер один для каждой из воюющих сторон становится уничтожение операторов БПЛА - только это позволит получить преимущество на поле боя для продвижения вперед.

Убийство полковника СБУ

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева был застрелен высокопоставленный полковник СБУ Иван Воронич.

Офицер вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу уже шел киллер в балаклаве, который произвел несколько выстрелов. Сбушник погиб на месте.

О том, что погиб именно Воронич, первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Затем эту информацию подтвердил и разведчик Роман Червинский, который охарактеризовал произошедшее как убийство "вражеским киллером".

По словам Червинского, с 2014 года Воронич активно участвовал в борьбе с Россией и стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое, по его словам, "сейчас создаёт много проблем" для РФ.

Российские паблики в этой связи начали утверждать, что погибший полковник был причастен к организации диверсий и других спецопераций на территории России.

Впрочем, подтверждений этому на данный момент нет - за исключением намёка Червинского, который как раз занимался спецоперациями на территории России, за одну из которых сейчас находится под следствием.

Возвращаясь к обстоятельствам гибели полковника - по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, убийство произошло около дома, где жил Воронич.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в чёрной футболке и шортах заранее занял позицию между припаркованными автомобилями во дворе, таким образом, чтобы видеть вход в парадное.

Поведение киллера свидетельствует о том, что он заранее провёл разведку и знал распорядок дня жертвы.

Когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет, убийца опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошёл к нему и у будки охраны произвёл пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

Всё произошло на глазах у случайной прохожей. Предполагается, что использовался пистолет с глушителем и гильзоулавливателем, так как гильзы на месте обнаружены не были.

Дело расследуется по статье 348 УК Украины — убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, что указывает на приоритетную версию заказного убийства, связанного с профессиональной деятельностью. Полиция изучает маршруты подхода и отхода преступника, проверяет мусорные баки и камеры наблюдения в поисках орудия убийства и возможных укрытий киллера в городе.

В распоряжении "Страны" оказалась ориентировка, на подозреваемых в убийстве. Речь идёт о Нармин Гулиевой, 1991 года рождения, и её неизвестном сообщнике. По данным полиции, подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению. В ориентировке прямо указано: при задержании соблюдать меры личной безопасности.

Отметим, если подтвердится то, что полковника СБУ убили нанятые россиянами киллеры, а он сам действительно занимался организацией спецопераций на территории РФ, то это будет означать, что российские спецслужбы начала перенимать еще один метод спецслужб украинских - убийства высокопоставленных фигур в тылу.

Переговоры Лаврова и Рубио

Сегодня впервые с февраля встретились глава МИД РФ Лавров и госсекретарь США Рубио. Это их вторая встреча с тех пор, как в Штатах сменилась власть. Причем прошла она на фоне критики Трампа в адрес Путина.

Судя по самому факту встречи, контакты между странами не прерваны, и диалог идет. Хотя и очень непросто, балансируя на грани полного срыва.

Российский МИД после встречи заявил, что стороны подтвердили "обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций".

Обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также обстановка в Иране и Сирии. Еще одной темой была нормализация двусторонних отношений - включая экономику, работу посольств и авиасообщение.

Если российская сторона акцентировала на многообразии тем, то Рубио был больше сосредоточен на вопросе Украины. Он сообщил, что Лавров озвучил ему новые российские предложения по завершению войны, которые ранее не звучали.

Хотя он отметил, что это не обязательно приведет к миру, но эти идеи Рубио сегодня передаст Трампу. "Думаю, это новый и другой подход. Снова скажу: я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую мы передадим президенту сегодня", - заявил Рубио.

При этом госсекретарь сказал, что Трамп "разочарован отсутствием большей гибкости со стороны России" по войне в Украине, тогда как США хотят наработать чёткую "дорожную карту" ее завершения. А пока США недовольны, что прогресс идёт медленно и "всё даётся с трудом".

Также Рубио подтвердил, что администрация Трампа обсуждает с Сенатом, как может выглядеть законопроект о санкциях. Он сказал, что Трамп допускает такой вариант, но еще не принял решение.

"Президент уже говорил, что это один из возможных вариантов — как в рамках существующих полномочий, так и, в первую очередь, если Сенат и Палата представителей примут закон, предоставляющий ему такую возможность. Мы ведём переговоры с Конгрессом о том, как должен выглядеть этот закон. Очевидно, что президенту нужна гибкость — когда и как применять санкции, чтобы это дало ему максимальный рычаг давления на переговорах. Так что он рассматривает это как реальную опцию. Мы на прошлой неделе активно общались по этому поводу с Сенатом. Лидеры обеих палат заявили, что готовы начать работу над этим. Мы дали ясно понять россиянам ещё несколько недель назад, что такой момент может наступить. И будем продолжать доносить это, потому что это реальность. Наступил ли уже такой момент? Это решение должен принять президент. Администрация США рассматривает введение новых санкций в отношении России как один из возможных вариантов", - заявил госсекретарь США после встречи с Лавровым.

Мы уже писали, что принятие закона о пошлинах в размере 500% против стран, торгующих с Россией, не будет равнозначным введению таких тарифов - итоговое решение будет принимать Трамп. И здесь стоит отметить, что у президента США огромное количество полномочий вводить пошлины и без такого закона - что Трамп демонстрирует сейчас ежедневно, публикуя "письма счастья" с тарифами для разных стран.

Эти тарифы уже сейчас вводятся прямым решением президента, без одобрения Сената и Конгресса. Поэтому еще один дополнительный закон, который не обяжет, а просто "разрешит" президенту ввести очередные пошлины на свое усмотрение - выглядит как психологическая игра. Направленная то ли на Россию, то ли на оппонентов Трампа из "партии войны", которые критикуют его за "нерешительность и слабость" в отношении РФ. И, если такой закон с подачи Трампа будет принят, у него будет "железный" аргумент в пользу того, что он кто угодно, но не "агент Кремля".

При этом даже в США многие пишут, что вероятность введения 500-процентных санкций против Китая или Индии - крупнейших импортеров российской нефти - равна фактически нулю. Это будет означать полное торговое эмбарго на эти страны, чего США себе позволить не могут, будучи тотально зависимыми от того же китайского импорта.

Тем более, что Китай уже продемонстрировал готовность вводить зеркальные меры против Штатов. Что уже заставило Трампа отменить ранее введенные против КНР пошлины и договориться о новых условиях торговли.

После выступления Рубио не стало больше определенности и по будущим военным поставкам в Украину.

Он заявил, что страны ЕС не хотят передавать Украине свои системы Patriot.

"Я думаю, что здесь есть более широкая проблема, не связанная с паузой [поставки оружия Украине]. Это подразумевает оборонительные производственные возможности Запада, не только нас, но и Европы. Батареи Patriot доступны во многих странах Европы, но никто не хочет расставаться с ними", — сказал госсекретарь США.

Это заявление он сделал в контексте обсуждений, передадут ли Штаты Украине новую систему "Пэтриот" или нет. Трамп вчера прокомментировал слухи об этом крайне уклончиво. "Украина запросила Patriot. Посмотрим. Но это очень дорого", – сказал он.

В Германии уже заявили Трампу, что готовы оплатить эту систему для Украины, сказал канцлер Мерц. При этом ранее, по данным СМИ, Трамп предлагал Мерцу обратную сделку - продать немецекую систему Patriot для Украины за деньги США и европейцев. Но Мерц не согласился.

То есть, для Трампа сейчас это вопрос не денег, а того, как эта поставка повлияет на диалог с Москвой - и без того крайне сложный. Если Белый дом согласится выделить Киеву новый "Пэтриот" - это будет прецедент для новой администрации, которая до сих пор никакого нового оружия для Украины не утверждала, передавая лишь выделенные при Байдене пакеты. Поэтому Трамп пока на такой шаг не идет, определяясь в целом со своей стратегией по РФ, о вариантах которой мы уже писали - начинать ли жесткое давление на Москву с целью принуждения к прекращению огня, просто "умыть руки" и не заниматься вообще Украиной и Россией, не поставляя нового оружия Киеву, либо же надавить на Киев, чтоб тот принял российские условия. Последний вариант сейчас кажется маловероятным, учитывая ужесточения риторики Трампа и американских властей в целом в адрес Кремля.

Однако, неизвестно, какие предложения передал Лавров Рубио по прекращению войны. Если в Белом доме их сочтут приемлемыми, то могут и прибегнуть к давлению на украинские власти для их принятия.

Тем временем США возобновили часть уже согласованных, но приостановленныз поставок оружия Украине, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, сейчас Киев получает 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS. При этом неизвестно, в каком объеме.

Остается также неясным, почему нынешняя отправка ограничилась только снарядами и ракетами, и принято ли решение о возобновлении поставок других видов вооружения. Ранее, на прошлой неделе, была приостановлена партия, которая включала 30 ракет Patriot, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 250 ракет GMLRS и 142 ракеты "воздух–земля" Hellfire.