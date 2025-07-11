В Киеве запускают систему перехвата российских дронов с помощью дронов-перехватчиков. Об этом сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Проект называется "Чистое небо", на него потратят 260 миллионов гривен. Он уже работает несколько месяцев в пилотном режиме и перехватил под 550 "Шахедов".

Планируется запуск центра подготовки операторов дронов-перехватчиков, формирование дополнительных мобильных подразделений.

"550 перехваченных шахедов это не просто статистика. Это – сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика.

Кроме того, работаем над привлечением внебюджетных средств", - пишет Ткаченко.

Напомним, эксперт по беспилотным системам и связи Сергей Бескрестнов заявлял, что летчиков-добровольцев, которых отправят сбивать "Шахеды", могут сбить наземные огневые группы ПВО – перепутав их самолёты с "Шахедами".

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