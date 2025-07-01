Самым незащищенным и опасным городом Украины становится ее столица Киев. Такая ситуация складывается из-за нехватки ПВО.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил основатель компании, производящей БпЛА, Валерий Боровик.

Ведущий спросил у Боровика, может ли Киев стать самым опасным городом, на что тот ответил: "Уже становится". По его словам, еще в прошлом году Киев был одним из самых безопасных городов мира из-за обилия комплексов ПВО разного типа: IRIS-T, Patriot, еще советские системы. Тогда долетало 10-15% боеприпасов. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Киев приближается к тому, чтобы стать самым незащищенным городом, потому что не хватает средств поражения. Странный заокеанский президент перенаправляет то, что уже должно было идти в Украину, на Израиль, и там перенасыщение ПВО. Даже с тем, что было законтрактовано для Украины и должно было грузиться на пароплавы, перенаправляется в Израиль. И там сегодня уже перенасыщенность ПВО. А в Украине с тем, что было законтрактовано еще при Байдене, и новые разработки, о которых администрация Байдена сказала, что они должны быть в первую очередь направлены в Украине, нет никакой ясности, - даже за деньги, если мы платим за счет европейских партнеров", - заявил Боровик.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что тысячи ударных дронов будут круглосуточно охотиться за людьми во всех городах Украины, включая Львов и Черновцы.

Между тем в Госдепе говорили, что Украина просит у Вашингтона ЗРК Patriot, которых у США нет.