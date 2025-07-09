Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая опровергла сегодняшнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что дроны-перехватчики ВСУ уже сбивают российские "Шахеды".

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале экс-замглавы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"<...> Вы же хотите снова подать Умерова на министра обороны. Он вам соврал, что покупает дроны-перехватчики, не знаете? <...> Только сейчас последовали маленькие, пробные контракты. Немного. Законтрактованные дроны ещё ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принуждением, из-за скандалов", – написала Безуглая.

Ранее Безуглая назвала "убийством пилотов" крушения F-16 в ходе отражения дроновой атаки РФ.

Война в Украине продолжается 1232-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись в Запорожской области. По данным Deep State, неприятель занял новые позиции юго-восточнее посёлка Каменского и на берегу Каховского водохранилища в Плавнях. Также РФ продвинулась у границ Днепропетровской области: в районе села Поддубного и по линии Комар – Фёдоровка.

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