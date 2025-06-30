На должность нового министра обороны вместо Рустема Умерова рассматривают его первого заместителя Сергея Боева.

Об этом заявляет народный депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Также, по ее данным, нынешнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского могут заменить на начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

"Вместо Умерова рассматривают Боева, а на Главнокомандующего ВСУ – Гнатова. Выводы относительно кандидатов и не является ли это переставлением стульев - делайте сами", - написала нардеп.

При этом она добавила, что на должность премьер-министра "де-факто" претендует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Как уже писала, на должность премьера де-факто претендует сейчас Андрей Ермак, и считаю, что вместо того, чтобы прикрываться Юлией Свириденко, нужно идти самому. Также если Умерова и Сырского не изменят - перехожу в оппозицию", - заявила Безуглая.

Ранее Безуглая обвинила украинское командование в "убийстве" пилота разбившегося истребителя F-16.

Напомним, что также есть слухи о возможной замене Умерова на главу СБУ Василия Малюка. Подробнее о возможной замене Кабмина мы писали в отдельном материале.