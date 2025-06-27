Новым главой Института национальной памяти стал бывший офицер Третьей штурмовой бригады и тогда еще батальона "Азов" Александр Алферов. Решение о назначении принял Кабинет министров.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегической коммуникации.

"Александр Алферов – украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей. С началом полномасштабного вторжения стал офицером сил специальных операций "Азов-Киев", с сентября 2022 года — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Одновременно был главой экспертной группы по дерусификации в Киеве. Имеет звание майора запаса в Киеве", - сказано на сайте Минкульта.

Предыдущего главу института Антона Дробовича в декабре уволил Кабмин. У него закончился контракт, а продлевать его не стали.

Напомним, на днях газета Le Monde выпустила материал о том, что сотни солдат Третьей штурмовой бригады носят неонацистскую символику в виде татуировок и шевронов.