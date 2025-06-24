Майор бригады Нацгвардии специального назначения "Азова" Андрей Кориневич с позывным Корень заявил, что его избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

Об инциденте он написал в Фейсбуке.

По его словам, избиение произошло 13 июня около его дома в Ивано-Франковске. Нападавшие били его телескопическими дубинками и ничего не забрали.

Кориневич назвал их имена, которые, по его словам, установила полиция. Это Семен Клок с позывным Малыш, которого, как сообщил Кориневич, привлекали к ответственности за кражу, а также он был фигурантом по делу о хулиганстве и нанесении телесных повреждений. В 2024 году Клок тяжело ранил из табельного оружия офицера Нацгвардии на почве бытового конфликта, но дело замяли.

Второго нападавшего зовут Василий Бондаренко, его позывной Вися. С ним Кориневич раньше служил в "Азове". По утверждению пострадавшего, Бондаренко был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Попасть в 3-ю ОШБр Бондаренко помог Андрей Билецкий, который взял его на поруки.

Во время нападения, как пишет Кориневич, в машине находился еще один человек - Максим Белогуб, который тоже служит в 3-й ОШБр.

Четвертым нападавшим оказался Сергей Цыганчук с позывным Сова. Кориневич рассказал, что за месяц до нападения Цыганчук позвал его на встречу, во время которой критиковал 3-ю ОШБр и ее командование.

Кориневич обвиняет в организации нападения командира 3-й штурмовой Билецкого, утверждая, что сейчас нападавшие скрываются в бригаде.

"Я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят", - заявил майор.

Он утверждает, что у Билецкого есть политические амбиции и он "зарабатывает", прикрываясь подчиненными.

Нападение на Кориневича осудила 12-я бригада спецназначения "Азов". При этом Третья штурмовая не комментировала инцидента.

Полиция Ивано-Франковской области подтвердила факт нападения на военного, находившегося в отпуске. Как сказано в пресс-релизе полиции, у него зафиксированы химические ожоги глаз, ссадины на коленях и предплечьях.

По данным правоохранителей, к инциденту причастны не четверо, а двое молодых людей 24 и 25 лет. Их местонахождение установлено, о задержании ничего не говорится.

О том, что 3-я штурмовая, возглавляемая основателем батальона "Азов" Билецким, и бригада "Азов", возглавляемая побывавшим в плену командиром обороны Мариуполя Денисом Прокопенко, находятся в напряженных отношениях, мы писали в отдельном материале.