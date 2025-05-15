В соцсетях обсуждают видеоролик с издевательствами сослуживцев над военным в одном из подразделений ВСУ. При этом у мужчины требуют подписать некий рапорт.

Впервые кадры были опубликованы одним из российских военкоров, который утверждает, что его нашли на телефоне погибшего украинского военного в Курской области. Со временем видео начали распространять и украинские телеграм-каналы.

По предположениям пользователей интернета, боец, которого избивали, вернулся из самоволки и сослуживцы потребовали его подписать рапорт о переводе в штурмовики. На кадрах жертва роет укрепления, и во время этого занятия к ней подходят два мучителя, начинают унижать затравленного на вид мужчину и избивать. Истязание длится довольно долго.

В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО заявили, что этот видеоролик является распространяемым россиянами фейком.

Однако старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем телеграм-канале написал, что этот инцидент мог произойти в 25-й отдельной штурмовой бригаде. Он призвал ЦПД дать "более обоснованный ответ, а не просто сослаться на честное слово командования подразделения".

"При всем уважении, никто на их месте (на месте командования подразделения - Ред.) не стал бы говорить, что действительно такие события имели место в подразделении", - заявил Алекс.

Он также отметил, что военный на видео впоследствии погиб, подтверждая тем самым информацию россиян.

Ранее мы писали, что в Черниговской области военный убил мобилизованного на полигоне. Черниговский районный суд 5 марта приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Также под Черниговом произошел инцидент с гибелью мобилизованного в воинской части. Там психически больного полтавчанина жестоко избили до смерти.