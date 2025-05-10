В Житомирской области местный житель заявил об избиении своего брата сотрудниками военкомата.

Публикация появилась на странице заявителя - Андрея Недашковского в Facebook.

Он также опубликовал фотографию мужчины с окровавленной головой. На одном из снимков можно заметить, как над ним стоит сотрудник полиции и что-то диктует.

"Это мой брат Недашковский Николай Андреевич к которому приехали ТЦК из Малина в село Недашки 08.05.2025 и нанесли три удара по голове неизвестным предметом. Полиция заставила написать отказ... За что мы воюем, изверги", - написал житель Березани.

При этом Житомирский областной ТЦК ответил на обвинения, заявив, что военкомы "не имеют никакого отношения к этим событиям".

Также военкомат сообщил, что избитый Николай Недашковский является действующим военным, который самовольно оставил часть.

Напомним, буквально на днях в Днепре при попытке бусификации сотрудник ТЦК и СП с силой ударил военнообязанного ногой и сломал ему бедро. В Днепропетровском областном ТЦК и СП сразу же опровергли заявление мужчины.

Ранее мы рассказывали, что в Сумском городском сотрудники ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.